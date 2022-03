S prikazom vzporedne resničnosti začetek Festivala frankofonskega filma

Ljubljana, 21. marca - S filmom France režiserja Bruna Dumonta se bo v Ljubljani danes začel 10. festival frankofonskega filma. Festival so pripravili ob mednarodnem dnevu frankofonije, 20. marcu. Za odprtje so izbrali zgodbo o zvezdniški novinarki 24-urnega informativnega kanala ter o svetu, ki ga je vrgla s tečajev "vzporedna resničnost" medijev in družabnih omrežij.