V. d. direktorja urada za centralno cenovno evidenco medicinske opreme Klemen Štibelj

Ljubljana, 18. marca - Vlada je na dopisni seji za v. d. direktorja urada vlade za centralno cenovno evidenco medicinskih pripomočkov in medicinske opreme imenovala Klemna Štiblja. Kot so sporočili po seji vlade, je bil Štibelj, zadnji dve leti vodja kabineta notranjega ministra Aleša Hojsa, imenovan z 19. marcem do imenovanja direktorja urada, a največ za šest mesecev.