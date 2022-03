Kaja Širok za STA: Prizadevala si bom, da bo EPK GO! 2025 zgodba o uspehu in novi pilotni model prihodnjih EPK

pogovarjala se je Rosana Rijavec

Nova Gorica, 19. marca - Nova direktorica novogoriškega zavoda Evropska prestolnica kulture (EPK) GO! 2025 Kaja Širok je v pogovoru za STA povedala, da bo za uresničitev vseh zastavljenih ciljev potrebovala močno in usposobljeno ekipo sodelavcev. Kot je poudarila, si bo prizadevala, da bo EPK GO! 2025 zgodba o uspehu in novi pilotni model prihodnjih EPK.