Ob 75. obletnici ustanovitve Biotehniške fakultete poudarjeni njeni dosežki

Ljubljana, 18. marca - Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani (BF UL) na današnji dan obeležuje 75. obletnico ustanovitve. Predstavniki fakultete in njenega vodstva so na novinarski konferenci poudarili raziskovalne in pedagoške dosežke fakultete, posebno pozornost so namenili tudi 50. obletnici oddelka za krajinsko arhitekturo in podelitvi Jesenkovih nagrad.