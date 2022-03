Ustno zdravje je skrb vsakega posameznika

Ljubljana, 18. marca - Pred svetovnim dnem ustnega zdravja so strokovnjaki na novinarski konferenci opozorili, da je ustna higiena skrb vsakega posameznika. Rezultati nacionalne raziskave o ustnem zdravju prebivalcev Slovenije iz leta 2019 kažejo, da si vsaj dvakrat dnevno čisti zobe le okoli 60 odstotkov otrok, starih do pet let oz. jim pri tem pomagajo starši.