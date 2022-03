V bombardiranem gledališču v Mariupolju prek 1000 ljudi

Mariupolj, 17. marca - V gledališču v ukrajinskem mestu Mariupolj, ki so ga v sredo bombardirale ruske sile, je bilo več kot 1000 ljudi, ki so si tam poiskali zatočišče, so sporočile mestne oblasti. Večina ljudi, ki so se zatekli v klet, naj bi napad po navedbah ukrajinskega poslanca preživela. Rusija odgovornost za napad zavrača.