Raziskava: Osveščenost delodajalcev na področju družbene odgovornosti vse večja

Ljubljana, 20. marca - Stanje informiranosti in ozaveščenosti podjetij in organizacij na področju družbene odgovornosti, njihov odnos do certifikatov in nagrad ter njihovo izvajanje projektov in aktivnosti s področja družbene odgovornosti so v zadnjih treh letih zelo napredovali, po navedbah Ekvilib Inštituta kaže raziskava o poznavanju družbene odgovornosti.