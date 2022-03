SDRES bo vztrajal pri odpravi plačnih nesorazmerij in upoštevanju rasti življenjskih stroškov

Velenje, 16. marca - V Sindikatu delavcev rudarstva in energetike Slovenije (SDRES) po današnjih pogajanjih z vodstvom Premogovnika Velenje za višje plače ugotavljajo, da so pogajalci na zelo različnih bregovih glede upoštevanja dejanske rasti življenjskih stroškov. Zato v SDRES vztrajajo pri odpravi plačnih nesorazmerij in upoštevanju rasti življenjskih stroškov.