Slovenija po padcu drona v Zagrebu po Toninovih besedah "zelo povečala pripravljenost"

Bruselj, 16. marca - Slovenija je na dan, ko je brezpilotni letalnik letel skozi zračni prostor treh zavezniških držav in nato strmoglavil v Zagrebu, "zelo povečala pripravljenost", je danes dejal minister za obrambo Matej Tonin. Pojasnil je, da so bila vojaška letala v najvišji stopnji pripravljenosti in da se bo Slovenija v podobnih primerih nemudoma odzvala.