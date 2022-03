V Goriških Brdih z ukrepi nad dolge vrste pred bencinskimi servisi

Dobrovo/Nova Gorica, 15. marca - Zaradi vse višjih cen naftnih derivatov v Italiji so na bencinskih servisih ob slovensko-italijanski meji vse daljše vrste Italijanov, ki hodijo po bencin preko meje. Zaradi močno oviranega prometa so v Občini Brda ukrepali in po okrepljenih redarskih in policijskih enotah konec tedna sprejeli ukrepe, ki bodo domačinom olajšali prometne težave.