JGZ Brdo po lanskem uspešnem letu z novimi načrti in projekti

Brdo pri Kranju, 14. marca - Javni gospodarski zavod (JGZ) Brdo ima po uspešnem lanskem letu, ki sta ga zaznamovala odprtje prenovljenega hotela na Brdu pri Kranju in predsedovanje Slovenije Svetu EU, letos še ambicioznejše načrte. Poleg rasti prihodkov in dobička sta med drugim v načrtu izgradnja wellnessa na Brdu in projekt zelenega prehoda.