Na sejo preiskovalne komisije o domnevno nezakonitem financiranju SDS ni bilo nobene od vabljenih prič

Ljubljana, 14. marca - Parlamentarna komisija DZ, ki ugotavlja domnevno nezakonito financiranje SDS, bi morala danes zaslišati zaslišati Ajdo Brlec, Tomaža Seljaka in Cvetka Sršena, vendar zaslišanj ni bilo, ker so se vse tri priče opravičile. Sejo so preložili za nedoločen čas.