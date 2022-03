V Zagorju ob Savi zagorelo na težko dostopnem terenu v gozdu

Zagorje ob Savi, 12. marca - V Šklendrovcu v občini Zagorje ob Savi je nekaj pred 15. uro zagorelo v gozdu na težko dostopnem terenu. Gasilci gasijo in omejujejo širjenje požara, ki se širi na območje trboveljske občine. Če ga ne bodo uspeli pogasiti, bo v nedeljo zjutraj na pomoč priskočil helikopter Slovenske vojske, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje.