Predlog programa cepljenja za leto 2022 še v usklajevanju s predlagateljem NIJZ in stroko

Ljubljana, 13. marca - Predlog programa cepljenja za leto 2022 je še v usklajevanju s predlagateljem programa NIJZ in stroko, so za STA pojasnili na ministrstvu za zdravje. Gre za predlog, ki je v javnosti dvignil precej prahu, saj so ga nekateri razumeli kot poskus uvedbe obveznega cepljenja proti covidu-19 za zaposlene na določenih delovnih mestih.