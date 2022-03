Na kmetijskem ministrstvu krizni sestanek zaradi dobave pšenice

Ljubljana/Murska Sobota, 11. marca - Razmere na trgu s pšenico so pri nas negotove, potem ko je Madžarska sprejela odlok o uveljavljanju predkupne pravice za izvoz te žitarice in je izvoz iz države praktično ustavljen. Na kmetijskem ministrstvu, kjer so v rednih stikih z madžarsko stranjo, je bil zato danes po neuradnih informacijah krizni sestanek.