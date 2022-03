V galeriji Dessa peta razstava o pionirkah slovenske arhitekture in oblikovanja

Ljubljana, 14. marca - V galeriji Dessa bodo drevi odprli razstavo V ospredje V: pionirke slovenske arhitekture, gradbeništva in oblikovanja. Z njo osvetljujejo spregledani del slovenskega ženskega arhitekturnega ustvarjanja ter iz bogatega arhitekturnega opusa 20. in 21. stoletja izpostavljajo tista dela, ki so le redko razstavljena in postavljena na ogled javnosti.