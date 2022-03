Zaradi strmoglavljenja drona v stiku tudi obrambna ministra Slovenije in Hrvaške

Zagreb, 11. marca - Hrvaški obrambni minister Mario Banožić je bil po incidentu z brezpilotnim letalnikom, ki je malo pred polnočjo strmoglavil v Zagrebu, tudi v stiku z madžarskim in slovenskim obrambnim ministrom. Pogovor Banožića in ministra Mateja Tonina so za STA potrdili tudi na slovenskem obrambnem ministrstvu.