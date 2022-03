Novi v. d. urednika portala MMC Pirkovič

Ljubljana, 11. marca - Odgovorna urednica informativnega programa TV Slovenija Jadranka Rebernik je za v. d. urednika urednika uredništva za nove medije na MMC Radiotelevizije Slovenija (RTVS) imenovala Igorja Pirkoviča. Člani aktivov MMC in in Radia Slovenija temu ostro nasprotujejo in opozarjajo, da trenutni akt o delovanju MMC presoja ustavno sodišče.