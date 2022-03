Bruselj in London v preiskavo dogovora Googla in Mete glede spletnega oglaševanja

Bruselj/London, 11. marca - EU in Velika Britanija sta sprožili protimonopolno preiskavo dogovora med ameriškima tehnološkima velikanoma Google in Meto iz leta 2018, ki naj bi utrdil njuno prevlado na trgu spletnega oglaševanja. Ugotoviti želita, ali je bil t. i. dogovor Jedi Blue uporabljen za omejevanje in izkrivljanje konkurence, so sporočili iz Evropske komisije.