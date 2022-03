Film Biti ženska, biti Zofka Kveder o življenju pisateljice in borke za ženske pravice

Ljubljana, 11. marca - V uredništvu dokumentarnih oddaj TV Slovenija je nastal film o pisateljici, publicistki, urednici in borki za ženske pravice Zofki Kveder. Film Biti ženska, biti Zofka Kveder, ki sta ga ustvarili scenaristka Cvetka Bevc in režiserka Alma Lapajne, prikazuje protagonistkino bitko, skozi katero se razvije v polnokrvno žensko in ustvarjalko.