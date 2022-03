V lendavski sinagogi Slike in dela na papirju Franca Mesariča

Lendava, 11. marca - V lendavski sinagogi bodo drevi ob 18. uri odprli likovno razstavo Franca Mesariča Slike in dela na papirju iz zbirk Galerije Murska Sobota in Galerije - Muzeja Lendava. Mesarič se je uveljavil predvsem s popartističnim in hiperrealističnim oziroma fotorealističnim slogom ter postal eden prvih hiperrealistov na območju nekdanje Jugoslavije.