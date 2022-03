V Velenju bodo namenu predali obnovljen most na cesti Paka-Loke-Jurk

Velenje, 11. marca - V Velenju bodo danes pri tamkajšnji čistilni napravi Čujež namenu predali obnovljen most na cesti Paka-Loke-Jurk. Julija lani je morala namreč občina zaradi poškodb, nastalih v prometni nesreči, most zapreti. Takoj zatem so pričeli s pridobivanjem projektne dokumentacije za izvedbo sanacije mostu, so sporočili z velenjske občine.