Koprivc ob zahtevkih za povračilo policijskih stroškov za varovanje protestov opozarja na ustavno pravico do zborovanja

Ljubljana, 10. marca - Eden izmed vidnejših petkovih protestnikov Jaša Jenull je prejel tretji zahtevek za povračilo policijskih stroškov za varovanje protestov, tokrat v višini 34.000 evrov, poroča spletni portal N1. Poslanec SD Marko Koprivc je ob tem danes ocenil, da je to očitno znesek za uresničevanje ustavne pravice do mirnega zbiranja in javnih zborovanj.