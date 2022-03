Konec meseca se začne pomladanski Teden restavracij

Ljubljana, 10. marca - Kuharski mojstri in mojstrice med 25. marcem in 3. aprilom že deseto leto vabijo na pomladanski Teden restavracij. Poudarek letošnjega spomladanskega in jesenskega kulinaričnega dogodka bo Moja zgodba, ki je sodelujoče restavracije in gostilne ne bodo pripovedovale z besedami, temveč z jedmi in gostoljubjem, so sporočili iz podjetja Vivi.