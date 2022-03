Poročilo: Indeks ovir za vetrno in solarno energijo v Sloveniji tik pod povprečjem EU

Ljubljana/Bruselj, 14. marca - Slovenija je, kar se tiče ovir na področju izkoriščanja vetrne in solarne energije, tik pod povprečjem EU. Medtem ko je indeks ovir za 27 članic EU in Združeno kraljestvo pri 0,83, je za Slovenijo pri 0,82. Največja ovira v Sloveniji je proces integracije teh virov v prostorskem in okoljskem načrtovanju, ugotavlja European Climate Foundation.