Na koncertu Stopimo skupaj za Ukrajino zbrali več kot 700.000 evrov

Ljubljana, 10. marca - Na dobrodelnem koncertu Stopimo skupaj za Ukrajino, ki so ga v torek skupaj pripravili Radiotelevizija Slovenija Slovenska karitas in Rdeči križ Slovenije, so skupaj s ponovitvijo zbrali 712.922 evrov. Slovenska karitas je od začetka vojne na svojem računu zbrala 436.000 evrov in jih že posredovala Caritas Ukrajina za pomoč civilnemu prebivalstvu.