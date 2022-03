V Kinu Šiška mednarodna konferenca 10. bienala Brumen

Ljubljana, 10. marca - V Kinu Šiška se bo ob 17. uri začela mednarodna konferenca 10. bienala Brumen. Predstavili se bodo člani žirije, ki bo odločala o prejemnikih najvišjih nacionalnih priznanj na področju oblikovanja. Mirko Ilić, Violaine Orsoni, Samo Ačko, Francesco Franchi in Michael C Place bodo v predavanjih in pogovoru razkrili svoj pogled na oblikovanje.