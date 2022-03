Coface v luči vojne v Ukrajini napoveduje stagflacijo

Ljubljana, 13. marca - Rusko-ukrajinski konflikt je pretresel finančne trge in, kot izpostavljajo ekonomisti družbe Coface, močno povečal negotovost glede okrevanja svetovnega gospodarstva. Višje cene primarnih proizvodov povečujejo nevarnost dolgotrajne visoke inflacije, ki hkrati povečuje tveganje stagflacije in socialnih nemirov, so opozorili v sporočilu.