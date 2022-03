Ustanovili svet županov premogovnih regij Saša in Zasavje

Velenje, 9. marca - Osem županov Šaleške regije in Zasavja ter direktorja Razvojnih agencij Savinjsko-šaleške (Saša) regije ter Zasavja so danes v Velenju podpisali sporazum o ustanovitvi sveta županov premogovnih regija Saša in Zasavje. Kot je ob podpisu dejal velenjski župan Peter Dermol, je njihov skupni interes uspešen in pravičen prehod za izstop iz premoga.