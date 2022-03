ZN: Beloruski režim nekaznovano zatira nasprotovanje

Ženeva, 9. marca - Beloruski režim nekaznovano zatira nasprotovanje in žrtvam kršitev človekovih pravic onemogoča, da bi dosegle pravico, so danes sporočili iz Združenih narodov. V novem poročilu o razmerah v Belorusiji visoka komisarka ZN za človekove pravice Michelle Bachelet ugotavlja, da beloruska vlada še naprej nekaznovano zatira nasprotnike in medije.