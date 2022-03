Konjičani v dveh letih z 21 projekti iz participativnega proračuna

Slovenske Konjice, 12. marca - Občina Slovenske Konjice je lani že drugo leto zapored izpeljala nekaj projektov, ki so jih občani predlagali v sklopu participativnega proračuna. Prvič so to možnost predstavili leta 2019, že leto pozneje pa so uresničili prvih 16 projektov v skupni vrednosti dobrih 105.000 evrov. Lani so za novih pet projektov porabili skoraj enako vsoto.