Jaklitscheva na vladnem obisku tudi o utrjevanju vezi s Slovenci zunaj Slovenije

Domžale, 8. marca - Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch je danes obiskala osnovno šolo Dragomelj, Čebelarsko zvezo Slovenije in se sestala še s tremi organizacijami civilne družbe, s katerimi je razpravljala o pomenu utrjevanje vezi Slovencev zunaj Slovenije z matično domovino, so sporočili iz urada za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Ministrici so učenci prve triade pripravili nastop in predstavili projekt, prek katerega se učenci dragomeljske šole povezujejo s šolarji iz Švice. Osnovna šola namreč aktivno sodeluje z učenci dopolnilnega pouka slovenščine v Švici. V pogovoru z ravnateljico je ministrica izpostavila predvsem pomen vključevanja vsebin o slovenskem zamejstvu in izseljenstvu tako znotraj učnih predmetov kot tudi prek dejavnosti šole.

Na Brdu pri Lukovici sta ministrico sprejela predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč in podpredsednik Marko Alauf. Urad je s čebelarsko zvezo v preteklosti že sodeloval, oba zastopnika zveze pa sta izrazila željo, da se čebelnjak, kot simbol slovenske kulturne dediščine in tradicije, postavi tudi v Prezidu na Hrvaškem, kjer živi slovenska narodna manjšina.

Sestala se je še z organizacijami civilne družbe, katerih glavna naloga je skrb in utrjevanje vezi Slovencev zunaj Slovenije z matično domovino. Tako se je srečala z vodstvom Svetovnega slovenskega kongresa, Združenja Slovenska izseljenska matica in Rafaelove družbe. Organizacije so izpostavile potrebo po ozaveščanju Slovencev v matični domovini o slovenskih zamejcih in izseljencih, saj da je znanje in vedenje o tem zelo pomanjkljivo.

Vse tri organizacije vidijo rešitev predvsem v vključevanju teh vsebin v kurikulume na vseh stopnjah vzgoje in izobraževanja, torej od vrtca naprej, s čimer se je strinjala tudi ministrica. Izpostavili so veliko vlogo medijev, ki pa da vsebine Slovencev v zamejstvu in po svetu le redkokdaj vključijo v svoje programe, čeprav bi po tej poti lahko opravili pomemben del ozaveščanja, so še sporočili iz urada.