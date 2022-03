Biden prepovedal uvoz ruskih energentov v ZDA

Washington, 8. marca - Ameriški predsednik Joe Biden je danes naznanil, da zaradi invazije na Ukrajino uvaja prepoved uvoza ruske nafte, plina in vseh ruskih energentov v ZDA, čeprav se zaveda, da bo to povišalo cene bencina v ZDA. Ob najavi embarga je naftna in druga energetska podjetja pozval, naj ne skušajo izkoriščati položaja in navijati cen, ker jih bodo kaznovali.