Piranski hoteli med zimskimi počitnicami dobro zasedeni

Portorož, 9. marca - Hoteli v piranski občini so bili med zimskimi počitnicami dobro zasedeni, ugotavljajo v Turističnem združenju Portorož. Med 19. februarjem in 5. marcem so turisti tako ustvarili 32.000 nočitev, kar je za 17 odstotkov več kot med zimskimi počitnicami leta 2020. Prevladovali so domači gostje, ob tem pa so zabeležili tudi 28 odstotkov tujih nočitev.