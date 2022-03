Vodstvo psihiatrične klinike Poklukarju predstavilo projekte za bolj kakovostno obravnavo bolnikov

Ljubljana, 8. marca - Minister za zdravje Janez Poklukar je v okviru vladnega obiska osrednjeslovenske regije danes obiskal Univerzitetno psihiatrično kliniko Ljubljana. Tam so mu predstavili vizijo razvoja in projekte, s katerimi bo klinika po Poklukarjevih besedah zagotavljala bolj kakovostno in varno obravnavo bolnikov.