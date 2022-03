ZPS in Inštitut 8. marec pozivata k znižanju davka na menstrualne pripomočke

Ljubljana, 8. marca - Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) in Inštitut 8. marec pozivata odločevalce, naj poskrbijo za dodatno znižanje DDV na menstrualne pripomočke. Zahtevata tudi, naj bodo ti brezplačno dostopni v zdravstvenih in izobraževalnih ustanovah in se zavzemata za nacionalno kampanjo ozaveščanja in detabuizacijo te teme, so sporočili.