Evropski poslanci tudi v luči ruske agresije za usklajene ukrepe proti tujemu vmešavanju

Strasbourg, 8. marca - EU potrebuje usklajeno strategijo in postopek sankcij za boj proti tujemu vmešavanju in dezinformacijskim kampanjam, so se danes tudi v luči ruske agresije na Ukrajino v Strasbourgu zavzeli evropski poslanci. Zunanje vmešavanje je del ruske propagande in sestavni del te agresije, je opozoril visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell.