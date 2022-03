Cene nafte z rastjo, a pod rekordnimi vrednostmi

Singapur, 8. marca - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju znova zvišale, a so ostale pod rekordnimi vrednostmi, doseženimi tekom ponedeljkovega trgovanja. Severnomorska nafta brent se je takrat povzpela skoraj do 140 dolarjev za 159-litrski sod, danes pa je pri okoli 127,5 dolarja.