Prenova malih počivališč ob avtocestah lahko steče

Ljubljana, 9. marca - Projekt poenotenja celostne podobe malih počivališč na avtocestnem omrežju, ki so ga na Darsu napovedali že pred nekaj leti, lahko steče. Upravljavec avtocest in hitrih cest je obnovo 12 počivališč, na katerih ni bencinskih servisov, zaupal družbama Hidrotehnik in KPL v skupnem nastopu, pogodbena vrednost je 10,4 milijona evrov brez DDV.