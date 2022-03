Cene nafte dosegle najvišje ravni po letu 2008

Singapur, 7. marca - Cene nafte so se danes v azijskem trgovanju zvišale in dosegle najvišje vrednosti po juliju leta 2008. Naftne trge je namreč razburila izjava ameriškega zunanjega ministra Antonyja Blinkna, da se Bela hiša in zavezniki pogovarjajo o prepovedi uvoza nafte iz Rusije, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.