Ob francoskem predsedovanju EU tudi v Ljubljani razprava o medijih

Ljubljana, 5. marca - Ob francoskem predsedovanju EU danes po približno 30 mestih razpravljajo o prihodnosti medijev. Pomen in neodvisnost medijev so si namreč izbrali za eno osrednjih tem. V Ljubljani je bila razprava namenjena pojavljanju novih medijev, o čemer sta govorili urednica Metine liste Nataša Briški in novinarka francoskega tednika Le 1 Manon Paulic.