EU bo okrepila pomoč Ukrajini, vzpostavlja logistična vozlišča

Bruselj, 4. marca - EU si še naprej prizadeva za usmerjanje humanitarne pomoči in podpore civilne zaščite Ukrajini in sosednjim državam. Ukrajini bo zagotovila dodatno medicinsko pomoč, med drugim ventilatorje, ultrazvočne naprave in drugo opremo. Evropska komisija je z namenom hitrejše razdelitve pomoči tudi vzpostavila logistična vozlišča v nekaterih članicah.