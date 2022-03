Radio Slovenija se je pridružil evropski pobudi za mir

Ljubljana, 4. marca - Programi Radia Slovenija Prvi, Val 202, Ars in Radio Si so se pridružili evropski radijski pobudi za mir in skupaj z več kot 150 evropskimi radijskimi postajami ob 8.45 zavrteli skladbo Johna Lennona Give Peace a Chance. Na spletnem portalu MMC je vzpostavljen tudi spletni prenos ukrajinskega javnega radia, so sporočili z RTV Slovenija (RTVS).