Gradbenega dovoljenja za blejsko obvoznico še ni

Bled, 5. marca - Izdaja gradbenega dovoljenja za prvo fazo blejske južne obvoznice je še vedno v postopku, čeprav so na ministrstvu za infrastrukturo dovoljenje pričakovali že decembra lani. Kot so pojasnili na Upravni enoti (UE) Radovljica, od investitorja še niso prejeli vseh mnenj mnenjedajalcev, poleg tega so se v postopek priglasili tudi stranski udeleženci.