Za odpiranje bančnega računa na daljavo priporočljiva dobra povezava in potrpljenje

Ljubljana, 6. marca - Nekatere banke v Sloveniji ponujajo odpiranje bančnega računa na daljavo. To stranki prihrani pot do poslovalnice, zahteva pa več samostojnosti in nekaj strpnosti. "Tak način je primeren za vse, ki so vajeni dela s sodobnimi napravami in se znajdejo ob morebitnih težavah," je pokazalo primerjalno ocenjevanje inštituta MIPOR.