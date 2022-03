Eko sklad s spodbudami za nove načine financiranja celovite prenove stavb

Ljubljana, 5. marca - Eko sklad ponuja podporo za pilotne projekte celovite prenove večstanovanjskih stavb, ki bi bili financiranji z novimi finančnimi instrumenti, in sicer s kreditom v breme rezervnega sklada ali z energetskegim pogodbeništvom. Sredstva so na voljo v okviru dveh javnih razpisov, oba sta odprta do 30. junija letos, so sporočili iz Eko sklada.