Rusija po blokadi neodvisnih medijev pripravlja nove represivne ukrepe

Moskva, 2. marca - V Rusiji oblasti še naprej zatirajo neodvisno poročanje o vojni v Ukrajini. Vlada se namreč pripravlja na zaostritev represivnih ukrepov in napoveduje obravnavo zakona, ki predvideva do 15 let zapora za vsako objavo lažnih novic v zvezi z ruskimi oboroženimi silami, poroča francoska tiskovna agencija AFP.