Skupina Triglav lani čisti dobiček povečala za več kot polovico

Ljubljana, 2. marca - Skupina Triglav je lani zabeležila 113 milijonov evrov čistega dobička, kar je 53 odstotkov več kot leta 2020, prihodke pa je okrepila za 10 odstotkov na 1,46 milijarde evrov, so sporočili iz Triglava. Rast so pripisali zavarovalno-tehničnem delu poslovanja ter upravljanju premoženja strank v vzajemnih skladih in individualnem upravljanju.