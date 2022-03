V prvem svežnju ob jubileju Sinjega galeba pet klasik in prvenec Špele Frlic

Ljubljana, 1. marca - Pri Mladinski knjigi so ob 70-letnici zbirke Sinji galeb predstavili prvih pet jubilejnih knjig. Ob štirih ponatisih klasik - Bratovščine sinjega galeba Toneta Seliškarja, romana Srebro iz modre špilje Slavka Pregla, Nedeljke Gudrun Mebs in dveh knjig Jadrana Krta Sue Townsend - so kot zadnjo, 352. knjigo, izdali prvenec Špele Frlic Bleščivka.