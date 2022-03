Gertrud Rantzen se po 15 letih poslavlja s čela Slovensko-nemške gospodarske zbornice

Ljubljana, 1. marca - Ustanoviteljica in predsednica Slovensko-nemške gospodarske zbornice Gertrud Rantzen konec marca zaključuje 15-letni mandat dela na zbornici. Zgodbo Nemčije in Slovenije izpostavlja kot zgodbo o uspehu. Obseg zunanje trgovine dosega skoraj 13 milijard evrov, močne in utrjene bilateralne gospodarske povezave pa kljubujejo vsem krizam in izzivom.